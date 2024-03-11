* EN RAISON DE LA VIOLATION DE L'ENGAGEMENT DE SOLVABILITÉ FINANCIÈRE, IL Y A MAINTENANT UN MOTIF DE RÉSILIATION DES OBLIGATIONS
* A L'INTENTION DE MENER DES NÉGOCIATIONS AVEC LES PRINCIPAUX DÉTENTEURS D'OBLIGATIONS POUR CONVENIR AVEC EUX DE NE PAS PRENDRE DE MESURES D'ENCOFRCMENT, AFIN DE PERMETTRE DES NÉGOCIATIONS SUR UNE SOLUTION FINANCIÈRE À LONG TERME.
* ANNONCE ÉGALEMENT QUE LA SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE POINT PROPERTIES A ÉTÉ REJETÉE PAR LES DÉTENTEURS D'OBLIGATIONS POUR SA DEMANDE D'EXTENSION À COURT TERME DE SON OBLIGATION ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN 2024.
* LES NEGOCIATIONS POUR DES SOLUTIONS FINANCIERES A LONG TERME POUR LES OBLIGATIONS FASTATOR POURRAIENT COMPRENDRE L'EXTENSION ET LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'OBLIGATION, L'ECHANGE DE TITRES ET UN GRAND REGLEMENT AVEC POINT ET SES TITULAIRES D'OBLIGATIONS Autres informations sur la société : (Reportage de Marie Mannes, édition de Louise Rasmussen)