Fastator AB publ, anciennement Rehact AB, est une société suédoise active dans le secteur de l'immobilier. La société se concentre sur le financement de projets immobiliers, ainsi que sur l'investissement dans des entités liées à l'immobilier par le biais d'une propriété active et à long terme. Sa gamme d'investissements comprend des entités cotées et non cotées. Elle prend des participations minoritaires dans des entreprises de portefeuille. En outre, la société soutient le développement commercial des entités et la mise en œuvre d'opportunités d'investissement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds