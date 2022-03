Akumin Inc. annonce des changements de co-chefs de la direction

Akumin Inc. a annoncé le départ de sa présidente et co-directrice générale, Rhonda Longmore-Grund, avec effet immédiat, suite à la décision de son conseil d'administration de ne pas poursuivre l'arrangement de co-direction générale. Riadh Zine restera président et chef de la direction d'Akumin. Mme Longmore-Grund est devenue présidente et co-chef de la direction d'Akumin à la clôture de l'acquisition par la société d'Alliance HealthCare Services Inc. le 1er septembre 2021. Elle a depuis assisté la société dans l'intégration des deux entreprises.