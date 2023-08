Akwaaba Mining Ltd est une société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et l'évaluation de propriétés minières au Ghana, en Afrique. Le projet Akorade de la société est situé dans le sud-ouest du Ghana, dans la partie sud de la ceinture aurifère Ashanti. Cet ensemble de terrains s'étend sur environ 225 kilomètres carrés et se trouve à moins de 50 kilomètres de cinq producteurs représentant près de 50 millions d'onces de réserves et de ressources en or. La société dispose d'une première découverte, le gisement d'Apankrah, dont les ressources minérales présumées sont estimées à 275 000 tonnes à 8,6 or par tonne (g/t Au) pour un total de 76 000 onces contenues.

Secteur Or