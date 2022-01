AKWEL : Anticipation d'un retournement 06/01/2022 | 11:50 Nicolas Chéron 06/01/2022 | 11:50 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 22.25€ | Objectif : 26.25€ | Stop : 21.15€ | Seuil d'invalidation : 24.5€ | Potentiel : 17.98% La valeur AKWEL présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 22.25 € pour viser les 26.25 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Données financières EUR USD CA 2021 932 M 1 055 M - Résultat net 2021 57,4 M 64,9 M - Tréso. nette 2021 106 M 120 M - PER 2021 11,3x Rendement 2021 1,64% Capitalisation 634 M 718 M - VE / CA 2021 0,57x VE / CA 2022 0,49x Nbr Employés 10 457 Flottant 30,3% Prochain événement sur AKWEL 10/02/22 Année 2021 Publication évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 23,70 € Objectif de cours Moyen 28,67 € Ecart / Objectif Moyen 21,0% Dirigeants et Administrateurs Mathieu Xavier Coutier President-Management Board Jean-Louis Thomasset Vice Chairman-Management Board & Finance Director André Coutier Chairman-Supervisory Board Nicolas Job Member-Supervisory Board Geneviève Coutier Director-Supervisory Board