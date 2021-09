AKWEL : A suivre aujourd'hui

Akwel a levé le voile jeudi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, l’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 38 millions d'euros (+88,1% par rapport au premier semestre 2020) et un résultat opérationnel courant de 50 millions d'euros (+105,8% sur un an), laissant apparaître une marge de 10,3%, en progression de 4 points. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 487,6 millions d'euros, soit une hausse de 26 % à données publiées sur un an et de 33,7% à périmètre et change constants.



L'évolution favorable du chiffre d'affaires semestriel doit être relativisée compte tenu de la faible activité de 2020, notamment au second trimestre où la production mondiale de véhicules était quasiment à l'arrêt.



Le chiffre d'affaires semestriel 2021 reste ainsi en recul de près de 14 % par rapport à la même période de 2019.



Concernant ses perspectives, Akwel indique que la poursuite des tensions sur les matières premières et les composants électroniques conduit à un manque de visibilité sur les volumes de production pour l'industrie automobile mondiale d'ici fin 2021.



Dans ce contexte, le spécialiste du management des fluides et des mécanismes anticipe au mieux une légère progression de son activité sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2020, tout en restant très en retrait de l'année 2019 précédant la crise sanitaire.



En parallèle, la rentabilité opérationnelle est attendue en baisse en 2021, également pénalisée par les perturbations de production et les hausses de coûts liées aux problèmes d'approvisionnements.