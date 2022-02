Récemment, l'équipe d'AKWEL TIMISOARA (ROUMANIE) a gagné le concours du bateau le plus créatif et le plus rapide fabriqué en matériaux 100% recyclés. Cette compétition qui met en avant la Responsabilité Sociale des Entreprises est une des plus importantes à Timisoara en matière de développement durable et de recyclage. Elle rassemble les entreprises et les organisations de la communauté locale. Cette troisième participation permet de renforcer l'engagement du site dans des actions de développement durable. Cette année, nous avons choisi le thème des super-héros car ils font partie de la vie de nos enfants et nous voulions leur donner vie à travers ce concours.

Daniel DANILIUC, Responsable UAP EMS & SCR, partage les détails de ce succès :

Quelle était la stratégie pour gagner cette course ?

Nous sommes une équipe unie par un esprit de compétition et nous avons développé les synergies qui nous ont permis de nous surpasser. Cela a été la base de notre succès, mais nous avons également utilisé notre imagination et nos compétences en ingénierie.

Qu'est-ce qui a inspiré votre équipe pour la construction du bateau et la thématique de ce concours ? Avez-vous rencontré des difficultés ?

Nous avions plusieurs idées avant de finaliser notre projet. Nous voulions qu'il soit à la fois original et faisable d'un point de vue technique. Le plus gros challenge était technique car le design devait permettre d'avoir un bateau très rapide. Nous avons testé plusieurs matériaux mais notre bateau ne glissait pas aussi vite que nous le souhaitions. À la fin, nous avons décidé d'utiliser des boites plastiques recyclées par la production et cela a été une super option.

Avez-vous déjà une idée pour la prochaine édition ?

Non, pas encore mais nous avons gagné en expérience et nous espérons que notre succès inspirera d'autres équipes du site de Timisoara à participer.



Félicitations à toute l'équipe de Timisoara pour cette belle victoire !