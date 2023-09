AKWEL est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles. L'activité du groupe s'organise autour de 5 familles de produits : - mécanismes d'ouvertures et d'articulations : arrêts et charnières de portes, serrures, commandes d'ouverture, pédaliers, etc. ; - systèmes à carburant ; - pièces moteurs : répartiteurs d'air, systèmes de filtration et de refroidissement, rampes d'injection essence, etc. ; - composants électriques et systèmes complets de lave-glace (Mecatronic) ; - systèmes de fermeture. En outre, le groupe développe une activité de deuxième monte. A fin 2022, le groupe dispose de plus de 40 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (25,9%), Europe et Afrique (30,9%), Amérique du Nord (30,8%), Amérique du Sud (0,4%) et autres (12%).