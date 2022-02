AKWEL : Vidéo de présentation du Site de Champfromier (France)

AKWEL, entreprise familiale créée en 1972, est devenue au fil des années un équipementier automobile international dont la mission est d'être un tiers de confiance de ses clients pour les aider à fabriquer des véhicules plus fiables, plus écologiquement responsables, autonomes et connectés à un prix concurrentiel. Avec 47 implantations mondiales, dont 40 sites de production, AKWEL est présent dans plus de 20 pays. En 2022, nous avons décidé de vous accueillir dans nos usines et vous faire voyager à travers le monde. C'est l'occasion de transmettre notre savoir-faire et notre passion de l'automobile. Chaque mois, nous partagerons avec vous un petit morceau de notre histoire en vous ouvrant les portes d'une de nos usines.

Épisode 1 : Le début d'une aventure incroyable.

C'est à Champfromier, en France, que commence notre voyage. Un petit village dans les montagnes du Jura où les trois frères COUTIER ont décidé de créer une société de sous-traitance et de fabrication de pièces plastiques : COUTIER SA voit le jour en 1972. Le début d'une belle histoire…. Aujourd'hui Champfromier, siège social du groupe, site de production et centre d'excellence pour le développement de pièces « moteur » et « système d'admission », continue d'être le cœur d'AKWEL et compte plus de 360 collaborateurs tous dévoués à la réussite de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaire de 68M€, le site de Champfromier produit essentiellement des pièces pour StellantisRenault-Nissan-Mitsubishi et Ford Motor Company

Voir la Vidéo sur YouTube