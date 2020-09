AKWEL : bondit en Bourse grâce à des résultats semestriels significativement supérieurs aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur un marché parisien morose, Akwel se distingue nettement à la faveur d’un bond de 18,56% à 15,46 euros. Malgré le contexte de crise sanitaire, qui a fortement touché le secteur automobile, l’équipementier est parvenu à délivrer des résultats semestriels significativement supérieurs aux attentes. "Cette publication appelle à un ajustement substantiel à la hausse de nos estimations et du consensus", prévient LCM.Entre janvier et juin 2020, Akwel a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 20,2 millions d'euros (-43% par rapport au premier semestre 2019) et un résultat opérationnel courant de 24,3 millions d'euros (-48,2%), laissant apparaître une marge de 6,3%, en recul de 2 points.Quant au chiffre d'affaires semestriel, il s'établit à 387 millions d'euros, en baisse de 31,7 % en publié et de 31% à périmètre et taux de change constants.Si ces indicateurs financiers sont fortement affectés par la pandémie de Covid-19, la résistance d'Akwel est néanmoins manifeste. LCM voit dans " cette performance une forte agilité d'adaptation au contexte sanitaire et un impact bénéfique des mesures de soutien dans les pays où l'équipementier automobile est principalement présent ".De son côté, le spécialiste du management des fluides et des mécanismes met en avant sa surperformance par rapport à la production mondiale, sa forte génération de free cash flow (51,5 millions d'euros) et sa trésorerie nette positive de 7,7 millions d'euros.Concernant ses perspectives, Akwel indique que la reprise d'activité observée au début de l'été s'est confirmée, avec un chiffre d'affaires cumulé réalisé en juillet et août de 153,5 millions d'euros, soit une baisse limitée à -4,6 % par rapport aux mois comparables de 2019.Le groupe note toutefois que la visibilité du marché reste " très limitée pour les mois à venir ".Enfin, Akwel se tient prêt à saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe qui lui permettraient de compléter son empreinte géographique ou d'accélérer le développement de nouvelles lignes de produits indépendantes du moteur thermique.