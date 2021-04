Malgré la crise du Covid-19, Akwel est parvenu à délivrer des résultats 2020 de très bonne facture. Ainsi, l’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 85,5 millions d'euros (+36,4% par rapport à 2019) et un résultat opérationnel courant de 113,7 millions d'euros (+23,4% sur un an). Des données qui progressent fortement donc et dépassent de 8 % les attentes de LCM. Et ce, en dépit d’un recul de près de 15 % du chiffre d’affaires à 937,2 millions d’euros.



Akwel ne récolte toutefois pas les lauriers qui lui sont dus en Bourse. Après avoir ouvert en nette hausse ce matin, le titre recule désormais de 2,56 % à 30,50 euros. En raison de perspectives 2021 teintées de prudence, les investisseurs prennent leurs bénéfices sur un titre qui affiche toujours un gain de 34 % depuis le début de l'année. L'action pâtit également d'une rotation sectorielle au détriment des valeurs automobiles aujourd'hui sur la place de Paris.



L'an dernier, le spécialiste du management des fluides et des mécanismes a bénéficié à plein de sa politique rigoureuse de gestion et de maîtrise des investissements engagée avant la crise. LCM apprécie particulièrement la bonne gestion du besoin de fonds de roulement (BFR) qui vient booster la génération de flux de trésorerie (128,2 millions d'euros).



Avec une trésorerie nette positive de 60,6 millions d'euros et une trésorerie brute de 175,1 millions d'euros à fin décembre, Akwel dispose d'une situation financière particulièrement solide pour traverser la crise et saisir de nouvelles opportunités de croissance externe.



Compte tenu de ces éléments, le groupe propose la distribution d'un dividende de 0,45 euro par action au titre de l'exercice 2020.



Pour 2021, Akwel constate que le marché automobile mondial se caractérise par une visibilité toujours très réduite, avec notamment de fortes tensions sur l'approvisionnement et les prix des matières premières et des composants électroniques.



Dans ce contexte, le groupe prévoit une progression de son activité sur l'exercice en cours mais n'anticipe pas à ce stade un niveau de rentabilité et de génération de trésorerie comparable à celui de l'exercice 2020.



Pour 2021, LCM table sur un chiffre d'affaires de 1,063 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant de 118,6 millions d'euros. In fine, le broker a relevé son objectif de cours de 33 à 36 euros sur le titre Akwel, tout en maintenant sa recommandation d'Achat.