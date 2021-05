AKWEL : Rapport d'activité 2020

NOTRE MISSION

Etre un tiers de confiance pour nos clients

constructeurs pour les aider à fabriquer des véhicules

autonomes et connectés plus fiables et plus écologiquement responsables à un prix concurrentiel.

AKWEL conçoit, développe et distribue des produits et systèmes performants prioritairement dédiés à un mar- ché homogène d'une douzaine de clients mondiaux stra- tégiques, constructeurs automobiles et poids lourds.

Son savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans la maîtrise de l'application, la transformation des ma- tériaux et la mécatronique lui permet d'être pour ses clients un tiers de confiance. Son expertise ouvre au groupe un large champ d'opportunités pour développer les nouveaux produits exigés par l'évolution rapide du marché automobile et aider les constructeurs à fabriquer des véhicules autonomes et connectés plus fiables et écologiquement responsables, à un prix concurrentiel.

Afin de mieux anticiper et servir plus efficacement les besoins de ses clients, AKWEL est organisé autour de directions dédiées qui assurent le développement des lignes de produits, de directions industrielles régionales qui pilotent la performance industrielle et les usines par zone géographique, de directions transversales pour optimiser les ressources et garantir la cohérence stratégique et, enfin, d'une division aftermarket pour les activités après-vente.

Groupe familial résolument indépendant, AKWEL s'appuie sur quatre valeurs clés - la simplicité, la fiabilité, le collec- tif et la performance - pour cultiver ses ambitions à long terme .