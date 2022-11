Akwel : CA en hausse de 22,3% au 3e trimestre

Akwel publie un chiffre d'affaires de 251,1 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 22,3% à périmètre et change constant (pcc) par rapport à la même période un an plus tôt.



Au cours des neuf premiers mois de l'année, le CA ressort à 739,2 ME, en hausse de 10,2% à pcc.



Compte tenu de la performance enregistrée au troisième trimestre, Akwel confirme son anticipation d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2022.



Concernant la rentabilité, les difficultés d'approvisionnement toujours présentes et l'inflation enregistrée sur l'ensemble des coûts d'exploitation, difficile à répercuter à court terme, conduiront comme annoncé à une baisse significative du résultat opérationnel courant annuel du groupe.



