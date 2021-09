Akwel : la rentabilité opérationnelle est attendue en baisse cette année

Après deux belles séances boursières, Akwel recule aujourd’hui de 2,60% à 22,50 euros l’action. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile a prévenu que la poursuite des tensions sur les matières premières et les composants électroniques conduisait à un manque de visibilité sur les volumes de production pour l'industrie automobile mondiale d'ici fin 2021.



Dans ce contexte, le spécialiste du management des fluides et des mécanismes anticipe au mieux une légère progression de son activité sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2020, tout en restant très en retrait de l'année 2019 précédant la crise sanitaire. En parallèle, la rentabilité opérationnelle est attendue en baisse cette année.



" Un discours plus conservateur que notre modèle concernant les ventes ", constate Midcap Partners. En amont de la " conf call " avec la direction d'Akwel, le broker affiche une recommandation Conserver et un objectif de cours de 35 euros sur la valeur.



Ces perspectives marquées par l'incertitude ont été publiées à l'occasion des résultats du premier semestre 2021. Akwel a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 38 millions d'euros (+88,1% par rapport au premier semestre 2020) et un résultat opérationnel courant de 50 millions d'euros (+105,8% sur un an), laissant apparaître une marge de 10,3%, en progression de 4 points.



Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 487,6 millions d'euros, soit une hausse de 26 % à données publiées sur un an et de 33,7% à périmètre et change constants.



Si l'activité est en nette progression, elle bénéficie toutefois d'un effet de base favorable. Lors du second trimestre 2020, la production mondiale de véhicules était en effet quasiment à l'arrêt. De ce fait, le chiffre d'affaires semestriel 2021 reste en recul de près de 14 % par rapport à la même période de 2019.