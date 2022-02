Akwel : le chiffre d'affaires recule de 20,6% au 4e trimestre

Akwel publie un chiffre d'affaires de 922.4 ME au titre de l'exercice 2021, en baisse de 1.6% mais en progression de 2.8% à périmètre et taux de change constants.



Au 4e trimestre, le CA s'établit cependant à 223.5 ME, en recul de 20,6% à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période un an plus tôt.



La société évoque un exercice caractérisé ' à la fois par un rebond d'activité post-crise 2020 et un manque important de visibilité sur les approvisionnements qui a désorganisé la production de ses clients constructeurs '.



Malgré cela, la trésorerie nette hors obligations locatives a augmenté de 10,0 ME au quatrième trimestre, pour atteindre 108,3 ME en fin d'exercice, soit une progression annuelle de 47,7 ME confirmant la poursuite d'une forte génération de free cash flow par le groupe.



Si la visibilité reste faible en 2022 à ce stade, le groupe anticipe une progression de son chiffre d'affaires pour cette année et indique qu'il continuera également à investir sur son développement à long-terme, en accompagnant les évolutions produits de son secteur, notamment sur les nouvelles solutions de mobilité.





