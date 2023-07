Depuis plus de 200 ans Akzo Nobel N.V. ne cesse d'innover afin de rendre les surfaces vivantes. Ses produits de revêtements, témoins de son expertise, sont omniprésents. Son portefeuille de marques de premier plan, qui comprend notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, a la confiance des consommateurs dans le monde entier. Akzo Nobel N.V. mène ses activités dans plus de 150 pays et a pour objectif de devenir la première entreprise du secteur à l'échelle mondiale. Répondant en cela aux attentes de clients qui placent leur confiance dans la société de peintures la plus durable, une société qui invente le futur depuis plus de deux siècles.

Secteur Produits chimiques de base