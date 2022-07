AkzoNobel : Jefferies remonte sa recommandation

Jefferies remonte sa recommandation sur AkzoNobel de 'conserver' à 'achat', et son objectif de cours de 77 à 81 euros, soulignant que le titre se négocie avec une décote en termes de ratio EV/EBITDA de 36% par rapport à ses pairs mondiaux.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker reconnait que le principal défi pour le fournisseur néerlandais de peintures et d'enduits 'consiste à générer une croissance durable des volumes sur ses principaux marchés finaux'.



'Cependant, les prix nets positifs (par rapport aux matières premières) fournissent des bénéfices significatifs compensant de nouvelles baisses de volume (en particulier par rapport aux pairs chimiques de l'UE)', souligne-t-il.



