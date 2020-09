AkzoNobel : bien orienté après un point d'activité

10/09/2020 | 10:16

AkzoNobel gagne plus de 3% à Amsterdam, alors que le fournisseur d'enduits et de peintures déclare 'continuer d'observer une tendance en amélioration au troisième trimestre', dans un point sur sa performance récente.



'Les vents contraires de marché ont continué de faiblir ces derniers mois. Sur la base des conditions d'activité actuelles, les revenus totaux du troisième trimestre devraient s'approcher de ceux de l'année dernière à changes constants', affirme le groupe néerlandais.



'Bien que les tendances diffèrent par région et par segment, la demande des marchés finaux pour les peintures décoratives est forte en Europe et en Amérique du Sud, et continue de s'améliorer pour les enduits de performance', poursuit-il.



