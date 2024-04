AkzoNobel : délaissé après ses trimestriels

AkzoNobel recule de plus de 4% à Amsterdam, après l'annonce par le groupe de chimie d'un EBITDA ajusté en hausse de 19% à 363 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA ajusté améliorée de 2,3 points à 13,8% pour des revenus en repli de 1% à 2,64 milliards.



En organique toutefois, le groupe néerlandais a vu ses ventes augmenter de 2%, portées par une croissance de ses volumes dans son segment peintures et enduits, et ce malgré des marchés qui demeurent selon lui mitigés.



Sur la base des conditions de marché actuelles et des taux de change constants, AkzoNobel vise un EBITDA ajusté entre 1,5 et 1,65 milliard d'euros en 2024, tout en réduisant son endettement à environ 2,3 fois la dette nette/EBITDA d'ici la fin de l'année.



