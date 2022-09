AkzoNobel : dévoile des prévisions inférieures au consensus

AkzoNobel a fait le point mercredi sur son activité de troisième trimestre, dans un contexte d'incertitude macroéconomique élevée et de repli quasi-historique de la confiance des consommateurs.



Le spécialiste néerlandais de peintures et de revêtements indique que son résultat d'exploitation ajusté devrait se situer dans une fourchette allant de 195 millions d'euros à 215 millions d'euros à l'issue du trimestre en cours.



Sur la base du point moyen, cet objectif est très inférieur au consensus des analystes, qui visait jusqu'ici un résultat opérationnel de 288 millions d'euros.



Coté à la Bourse d'Amsterdam, le titre se repliait en conséquence de 1,2% mercredi matin.



D'après le groupe, les tendances actuelles affectant la demande devraient se poursuivre au quatrième trimestre, même si elles devraient être compensée par des initiatives visant à réduire les coûts et augmenter les prix.



Les résultats financiers pour le troisième trimestre seront publiés le 20 octobre.



