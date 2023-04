AkzoNobel : en recul après ses trimestriels

AkzoNobel lâche près de 3% à Amsterdam après la publication par le fournisseur de peintures et d'enduits, d'un bénéfice d'exploitation ajusté en repli de 5% à 218 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, soit une marge en baisse de 0,9 point à 8,2%.



A 2,66 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% (+8% à taux de change constants), grâce à des hausses de prix de 7%, plus que compensant l'augmentation des coûts des matières premières et du fret, tandis que ses volumes se sont tassés de 3%.



S'attendant à ce que les incertitudes macroéconomiques actuelles se poursuivent et pèsent sur la croissance organique des volumes, AkzoNobel vise un EBITDA ajusté de 1,2 à 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année en cours.



