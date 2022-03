AkzoNobel propose deux membres au conseil de surveillance, l'action gagne plus de 7%

Ce mercredi, AkzoNobel, entreprise néerlandaise spécialisée dans les peintures (Dulux) et produits de revêtements, a proposé deux membres pour une éventuelle nomination au conseil de surveillance. Les candidats sont Ester Baiget, PDG de Novozymes, ancien de Dow Chemical et Hans van Bylen, ancien de chez Henkel et ancien directeur de surveillance de la société belge Ontex.

La décision concernant leur nomination sera rendue lors de l'assemblée générale des actionnaires d'AkzoNobel le 22 avril.

Le cours de l'action AkzoNobel a grimpé de plus de 7% ce matin après la nouvelle.