AkzoNobel : proposition pour acquérir Tikkurila

AkzoNobel recule de 3% à Amsterdam, le chimiste faisant part d'une proposition globale non contraignante pour acquérir Tikkurila, au prix de 31,25 euros par action, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 1,4 milliard d'euros.



'La combinaison proposée d'AkzoNobel et de Tikkurila créerait une plate-forme solide pour la croissance future, mieux à même de servir ses clients avec des solutions plus innovantes et durables, se fondant sur un patrimoine européen commun', explique-t-il.



Afin d'obtenir l'autorisation de fusion, AkzoNobel a convenu de conditions clés de vente d'actifs, y compris de ses peintures décoratives dans les pays nordiques et baltes, après la clôture de l'offre publique dont il attend un effet relutif sur son BPA en 2022.



