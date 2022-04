Début de séance porteur pour les actions européennes

PARIS, 21 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes, Londres exceptée, progressent en début de séance jeudi, soutenues par la perspective d'un rebond à Wall Street et par les résultats solides de plusieurs poids lourds de la cote, qui prennent pour l'instant le pas sur l'inquiétude suscitée par l'économie chinoise. À Paris, le CAC 40 gagne 1,14% à 6.700,49 points vers 07h50 GMT, au plus haut depuis le 5 avril, et à Francfort, le Dax avance de 0,66% alors qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,03%, pénalisé par le repli des valeurs minières. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,7%, le FTSEurofirst 300 de 0,13% et le Stoxx 600 de 0,15%. Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent une ouverture positive après la clôture mitigée de mercredi: le Nasdaq a perdu 1,22% avec la chute de 35,1% de Netflix alors que le Dow Jones gagnait 0,71% et que le Standard & Poor's 500 finissait pratiquement inchangé. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor américain ont reflué après avoir atteint en début de séance des plus hauts de plus de trois ans. À Tokyo, le Nikkei a fini la journée sur un gain de 1,23%, grâce notamment aux valeurs technologiques. Les marchés chinois ont en revanche fini en net repli en l'absence d'amélioration de la situation sanitaire et après les déclarations de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, qui a mis en garde lors d'un colloque consacré à l'Asie sur les risques de voir des confinements prolongés en Chine peser sur l'économie mondiale. En Europe, en attendant les chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro (à 09h00 GMT), le début de séance est animé par les publications de résultats, qui se multiplient. Nestlé gagne ainsi 1,64% après une croissance organique supérieure aux attentes au premier trimestre et Akzo Nobel prend 5,03% après avoir battu le consensus . En baisse, Carrefour cède 2,95% malgré une accélération de la croissance de ses ventes sur janvier-mars, plusieurs analystes notant une faiblesse persistante sur le marché français. Le secteur minier est quant à lui affecté par la révision à la baisse des prévisions de production d'Anglo American , dont l'action chute de 6,38%. BHP abandonne 2,25% et Rio Tinto 2,77%. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)