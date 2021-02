AkzoNobel: bénéfice net en hausse de 23% en 2020

La Haye (awp/afp) - Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 23% sur l'ensemble de l'année 2020, soulignant toutefois l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses ventes.

AkzoNobel a enregistré un bénéfice net de 637 millions d'euros, contre 517 millions d'euros en 2019, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 8%, à 8,53 milliards d'euros, principalement affecté par la crise sanitaire mondiale.

"Nos résultats 2020 démontrent une amélioration de la performance structurellement dès la première phase de notre transformation", a déclaré le PDG Thierry Vanlancker, cité dans le communiqué, qualifiant l'année 2020 de "mouvementée".

Connu pour ses marques Dulux et Trimetal, le groupe s'est lancé ces dernières années dans une transformation pour se recentrer sur les peintures et les revêtements, en se séparant de sa branche chimie.

"Malgré des vents contraires dus au Covid-19, nous avons relevé le défi et tenu notre promesse", a ajouté M. Vanlancker, "avec un retour sur les ventes de 15% et un retour sur investissement de plus de 20%".

Au quatrième trimestre 2020, AkzoNobel a enregistré un bénéfice net de 168 millions d'euros, en hausse de 24%. Le chiffre d'affaires pour cette période s'élève à 2,2 milliards, en très légère baisse de 1%.

La compagnie a également achevé l'acquisition de New Nautical Coatings (États-Unis) au cours du quatrième trimestre, et annoncé celle de Titan Paints (Espagne).

AkzoNobel, qui avait mis en place des programmes de réduction des coûts pour faire face aux défis liés à la pandémie, a économisé 243 millions d'euros en 2020.

Le groupe a de plus annoncé un rachat d'actions d'un milliard d'euros, qui sera finalisé au premier trimestre 2022.

afp/rp