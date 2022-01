La société d'investissement industriel Al Abdullatif annonce des changements de direction

Al Abdullatif Industrial Investment Company a annoncé les décisions qui ont été prises lors de sa première réunion pour l'année 2022 AD, qui s'est tenue samedi, le Jumada Al -Thani 19 1443 AH correspondant au 22 Janvier 2022 AD, relatives à la restructuration du conseil d'administration et de ses comités au cours de la prochaine session, qui commence le 23 Janvier 2022 AD pour une période de trois ans pour le conseil d'administration, qui sont venus comme suit : La nomination de M. Suleiman bin Omar Al-Abdullatif en tant que président du conseil d'administration pour une période de trois ans (membre non exécutif). La nomination de M. Majid bin Al Rahman Al-Osailan en tant que Vice-président du Conseil d'administration pour une période de trois ans (membre non exécutif). La nomination de M. Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif en tant que directeur général et PDG de la société pour une période de trois ans. Quatrièmement : La formation du comité de rémunération et de nomination à partir des membres suivants : M. Hisham bin Abdulrahman Al-Askar (parmi les membres du conseil d'administration). M. Suleiman bin Omar Al-Abdul-Latif (membre du conseil d'administration). Eng. Samir bin Mahmoud Haddad (membre du conseil d'administration). Cinquièmement : Formation du comité exécutif à partir des membres suivants : M. /Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif. (au sein du conseil d'administration). M. Fahd bin Omar Al-Abdullatif (membre du conseil d'administration). Eng. Samir Mahmoud Haddad (membre du conseil d'administration). La formation du Comité d'audit a été approuvée lors de la dix-septième réunion de l'Assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 09 Joumada Al-Thani 1443 AH correspondant au 12 janvier 202 AD et pour une période de trois ans à compter de la date du 23 janvier 2022 AD et se terminant le 22 janvier 202 AD, et cela a été annoncé dans l'annonce des résultats de la dix-septième Assemblée générale ordinaire. Il convient de noter que le Comité d'audit a été formé des membres suivants, nommés par le Conseil d'administration et approuvés par l'Assemblée générale ordinaire : M. Majid bin Abdulrahman Al-Osaila (membre du conseil d'administration), M. Saleh Hassan Al Sheikh. (membre du conseil d'administration)), M. Abdulaziz Mohammed Al-Suwaidan. (membre du conseil d'administration)), M. Mohammed bin Hamdan Al-Soraya. (de l'intérieur des membres du conseil d'administration). Le comité de gestion des risques a été formé des membres suivants : M. Hisham bin Abdulrahman Al-Asoraya (membre du conseil d'administration). M. Mohamed Hamdan Al-Soraya (membre du conseil d'administration). M. Majid bin Abdulrahman Al-Osailan (au sein du Conseil d'administration). Nomination du directeur général, M. Abdullatif bin Omar Al-Abdullatif, et de M. Saad Al-Qarni, secrétaire du conseil d'administration, en tant que représentants de la société auprès de l'Autorité du marché des capitaux et de la Saudi Stock Exchange Company (Tadawul) à toutes les fins liées à l'application de la loi sur le marché des capitaux et de ses règlements d'application.