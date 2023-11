Al Ain Ahlia Insurance Co PSC est une société anonyme publique basée aux Émirats arabes unis qui fournit des produits et services d'assurance et de réassurance générale. La société fournit ses services et ses produits par le biais de deux secteurs d'activité : incendie et accidents généraux, et marine et aviation. La société souscrit toutes les catégories d'activités d'assurance, y compris l'assurance automobile, l'ingénierie, la santé et la vie, les biens, la marine, l'énergie, l'aviation, ainsi que les services de réassurance. Al Ain Ahlia Insurance Co PSC opère par l'intermédiaire de son siège social situé à Abu Dhabi, de trois succursales à Al Ain, Dubaï et Sharjah, ainsi que de six bureaux d'assurance automobile répartis dans les Émirats arabes unis.