Al Argan International Real Estate Co KSCP (ALARGAN) est une société basée au Koweït et active dans le secteur du développement immobilier. La société se concentre sur l'achat, la vente, la propriété et le développement de biens immobiliers et de terrains, ainsi que sur l'achat, la vente et la propriété d'actions et d'obligations de sociétés immobilières ; la préparation d'études et la fourniture de services de conseil dans le domaine de l'immobilier ; l'offre de services d'entretien liés aux bâtiments et aux propriétés ; l'organisation d'expositions immobilières spécialisées dans les projets de la société ; la propriété et la gestion de complexes de logements et de marchés commerciaux ; le commerce d'équipements et de matériaux de construction, et la réalisation de travaux civils, mécaniques, électriques et de plomberie, ainsi que d'autres activités liées aux ascenseurs, aux climatiseurs et à l'aluminium. La société est également engagée dans la propriété, la gestion, la location et le bail d'hôtels, de clubs de santé et d'autres installations touristiques.

Secteur Développement et opérations immobilières