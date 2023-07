Al Khaleej Training and Education Company SJSC est une société d'actionnariat public basée en Arabie Saoudite, engagée dans la fourniture de centres de développement éducatif et de formation destinés aux particuliers, aux entreprises et aux organisations gouvernementales. Les activités de la société et de ses filiales portent sur les services de formation en informatique et en électronique, la création et la construction d'écoles et de cafétérias, l'enseignement de l'anglais, l'organisation de cours de formation, l'exploitation, la maintenance et les logiciels informatiques, l'installation de réseaux, d'infrastructures, de systèmes de communication, de centres d'appels et de supports techniques. Les filiales de la société comprennent Fast Lane Group, Al Khaleej Training and Information Technology Company, Online Trading Academy Duty free - LTD, Applied Digital Media Services Company.

Secteur Enseignement professionnel et commercial