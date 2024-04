Al Meera Consumer Goods Co QSC est une société basée au Qatar qui se consacre au commerce de gros et de détail de divers types de biens de consommation. La société opère dans les segments suivants : Le segment de la vente au détail, qui comprend l'achat et la vente de biens de consommation. Le segment des investissements, qui comprend les actions et les fonds détenus en tant qu'actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et les dépôts fixes. Le segment du leasing, qui comprend principalement la location de magasins dans divers centres commerciaux appartenant au groupe. Al Meera opère à travers environ 60 hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité. Les filiales de la société comprennent entre autres Al Meera Holding Company L.L.C, Al Meera Supermarkets Company W.L.L., Qatar Markets Company L.L.C et Al Meera Development Company L.L.C..

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire