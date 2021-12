La société Al Moammar Information Systems Company nomme Abdullah Bin Ghazi Al-Ghamdi au poste de PDG de l'excellence des solutions d'application pour les technologies de l'information

Al Moammar Information Systems Company a annoncé que Son Excellence Dr. Abdullah bin Ghazi Al-Ghamdi a été nommé PDG de l'Excellence pour les solutions d'application pour la technologie de l'information MIS FORWARD. Dr. Abdullah Al-Ghamdi a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines technique, administratif et du développement des affaires. Il a obtenu son doctorat de la Faculté d'ingénierie électrique et électronique de l'Université du Pays de Galles en Grande-Bretagne, un certificat d'ingénieur professionnel du British Council of Engineers et de l'Organisation européenne d'ingénierie, une bourse de l'Organisation d'ingénierie et de technologie, Royaume-Uni, et un membre supérieur de l'Organisation américaine des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) et l'obtention de certificats professionnels dans la gestion de projets et de programmes, et il a également participé à l'adhésion de plusieurs conseils d'administration Il a présidé plusieurs hauts comités et comités exécutifs, et a occupé plusieurs postes techniques et administratifs de haut niveau, notamment en assignant des tâches au travail et à la gestion du Centre national d'information. Il a également participé et dirigé plusieurs programmes de développement pour la transformation numérique et a travaillé comme consultant dans plusieurs agences.