Al Soor Fuel Marketing Company KSCP, anciennement Soor Fuel Marketing Co SAK, est une société publique d'actionnariat basée au Koweït qui possède, construit, loue, exploite et entretient des stations-service, ainsi que des centres de service à la clientèle dans ces stations et investit dans des sociétés ayant des activités similaires. La société fournit des services tels que la vidange d'huile, le lavage de voitures, l'entretien et la réparation de voitures, ainsi que des contrôles techniques pour les véhicules et les équipements. En outre, la Société effectue le remplissage, le stockage, le transport et le commerce de produits pétroliers. La société se concentre également sur l'achat, la location, la possession et la vente de terrains et de biens immobiliers. La société exploite 40 stations-service au Koweït. La société possède une filiale à part entière, Advantage for Establishing Central Markets Company KSC.