Alacrity Securities Limited est une société de courtage en valeurs mobilières et de services financiers basée en Inde. L'offre de la société comprend des services de courtage et de négociation d'actions, de contrats à terme et d'options, et de produits dérivés sur devises, entre autres. Elle fournit à ses clients des services de conseil en matière de fonds communs de placement et s'est lancée dans la fourniture de services complets de gestion de patrimoine. Les produits et services de la société comprennent les actions et les produits dérivés, les produits dérivés sur devises, les fonds communs de placement et la gestion de patrimoine. Elle offre principalement des services de courtage sur le marché secondaire aux particuliers et aux personnes fortunées. Ses courtiers et conseillers fournissent des services personnalisés de négociation et d'exécution aux traders actifs, aux investisseurs particuliers et aux investisseurs fortunés.