AlAhli REIT Fund annonce la démission de Hathal Alotibi (membre non indépendant)

SNB Capital Company a annoncé un changement dans le conseil d'administration de AlAhli REIT Fund en raison de la démission du membre du conseil M. Hathal Alotibi (membre non indépendant). La formation du conseil après le changement sera la suivante : M. AbdulRahman Al Rashid (président - indépendant) ; M. Mohammed Al-Aoyaidi (membre indépendant) ; M. Mohammed Al-Saqqaf (membre non indépendant) ; M. Ahmed Al-Musa (membre non indépendant) ; M. Feras Houhou (membre non indépendant).