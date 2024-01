Alamo Group Inc. conçoit, fabrique, distribue et fournit des services d'équipement pour la gestion de la végétation, l'entretien des infrastructures et d'autres applications. Les produits de la société comprennent des tondeuses montées sur tracteur et automotrices, des tondeuses à rayon de braquage zéro, des outils agricoles, des broyeurs d'arbres et de branches, des équipements de sylviculture et de recyclage du bois, des balayeuses de rues et de parkings, des équipements de ramassage de feuilles et de débris, des ratisseurs de nids-de-poule, des camions aspirateurs, des équipements d'hydro-excavation, des excavateurs à flèche télescopique et des équipements de déneigement. La société a deux segments : La division de gestion de la végétation et la division des équipements industriels. La division de gestion de la végétation comprend toutes les activités de fauchage et d'entretien des forêts et des arbres, ainsi que les unités commerciales Morbark et Dutch Power. La division des équipements industriels comprend les activités de la société dans le domaine des camions professionnels et d'autres activités industrielles, telles que les excavatrices, les camions aspirateurs, les balayeuses de rue et les équipements de déneigement.

Secteur Véhicules et machines lourdes