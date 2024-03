Alamos Gold Inc. est un producteur d'or intermédiaire basé au Canada, dont la production diversifiée provient de trois mines en exploitation en Amérique du Nord. Il s'agit des mines Young-Davidson et Island Gold dans le nord de l'Ontario, au Canada, et de la mine Mulatos dans l'État de Sonora, au Mexique. En outre, la société possède un portefeuille de projets de développement, notamment la phase 3+ de l'expansion de la mine Island Gold et le projet Lynn Lake dans le Manitoba, au Canada. La mine d'or Young-Davidson est située près de la ville de Matachewan, à environ 60 kilomètres (km) à l'ouest de Kirkland Lake dans le nord de l'Ontario, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. La mine Island Gold est située juste à l'est de la ville de Dubreuilville, à environ 83 km au nord-est de Wawa, dans le nord de l'Ontario. La mine Mulatos est située dans la chaîne de montagnes Sierra Madre Occidental, dans le centre-est de l'État de Sonora, au Mexique. Ses projets de développement comprennent le projet Lynn Lake, les projets de développement Turkish et le projet aurifère Quartz Mountain.

Secteur Or