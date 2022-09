Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, est fier de présenter ses résultats pour le 1er semestre 2022 mettant en lumière une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel d'activité.

Le rapport semestriel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et peut être consulté sur le site internet de Alan Allman Associates (https://alan-allman.com), dans l'espace Investisseurs, rubrique « Information financière ».

Un chiffre d'affaires en hausse de 88,3%. L'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2022 de 155 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens [1] ) versus un chiffre d'affaires de 82,5 millions d'euros (soit 124 millions de dollars canadiens [2] ) sur la même période en 2021.

en hausse de 88,3%. L'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2022 de 155 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens ) versus un chiffre d'affaires de 82,5 millions d'euros (soit 124 millions de dollars canadiens ) sur la même période en 2021. Un résultat opérationnel d'activité (ROA) de 15,8 millions d'euros (22,0 millions de dollars canadiens 1 ) au S1 2022, soit une augmentation de 86,5% par rapport au S1 2021.

15,8 millions d'euros (22,0 millions de dollars canadiens ) au S1 2022, soit une augmentation de 86,5% par rapport au S1 2021. Un effectif moyen au 1er semestre 2022 de 3 021 personnes.

I.Une croissance de chiffre d'affaires exceptionnelLE de +88,3% portée principalement par l'Amérique du Nord avec +168% au S1 2022 vs S1 2021

Chiffre d'affaires (en K€) S1 2022 S1 2021* Var en % Périmètre Europe 82 591 55 379 +49,1% En K$CAD $114 8011 $83 2352 Périmètre Amérique du Nord et Asie 72 855 27 157 +168% En K$CAD $101 2681 $40 8172 Périmètre consolidé 155 447 82 536 +88,3% En K$CAD $216 0711 $124 0532

* Voir la note ci-dessous intitulée « modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne »

Alan Allman Associates enregistre un chiffre d'affaires sur ce premier semestre 2022 à 155 millions d'euros (soit 216 millions de dollars canadiens1). L'Ecosystème continue sur une très belle trajectoire de croissance de +88,3% par rapport au chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2021.

Gain de projets structurants chez les clients : L'enquête de satisfaction menée auprès des clients de l'Ecosystème met en lumière l'excellence des interventions avec un Net Promoter Score de 63,9% en 2022 ainsi que leur très grande fidélité (12,6 ans en moyenne).

Les cabinets conseil en High Tech ont également surperformés pendant ce premier semestre grâce notamment à des offres innovantes : +132% par rapport au 1er semestre de 2021.

Renforcement de notre stratégie de marques fortes : Alan Allman Associates a opéré des rapprochements entre certaines marques aux compétences très proches ou complémentaires. Ainsi, début 2022, le rapprochement entre les marques HelpOx, Noxent et MSGeslam au Canada, a donné naissance à la marque ited, leader des Managed Services Provider canadien.

Intégration de nouveaux cabinets au sein d'Alan Allman Associates : La stratégie d'acquisition de l'Ecosystème est guidée par la volonté de disposer de marques fortes mais également de renforcer la présence géographique dans les zones où Alan Allman Associates est déjà présent. Ainsi, sept nouveaux cabinets ont rejoint l'Ecosystème durant ce premier semestre 2022.

En Europe, c'est cinq nouveaux cabinets belges qui ont contribué à la croissance globale de +49,1% du 1er semestre 2022 versus le 1er semestre 2021.

En Amérique du Nord, le périmètre a enregistré une croissance de +168% pour atteindre 72,8 millions d'euros (soit 101 millions de dollars canadiens1) de chiffre d'affaires au 2ème semestre 2022 versus 27 millions d'euros (soit 40,8 millions de dollars canadiens2) sur la même période en 2021, portée notamment par l'arrivée de deux nouveaux cabinets.

II.Un maintien des niveaux de rentabilité et une croissance nette du résultat opérationnel d'activité (ROA) de +86,5% au S1 2022 vs S1 2021

ROA (en K€) S1 2022 S1 2021 Var en % Périmètre Europe 9 082 5 619 +61,6% En K$CAD $12 6241 $8 4452 Périmètre Amérique du Nord et Asie 6 756 2 872 +135% En K$CAD $9 3911 $4 3172 Périmètre consolidé 15 838 8 492 +86,5% En K$CAD $22 0151 $12 7632

Le résultat opérationnel d'activité (ROA) a nettement progressé, soit de +86,5%, au 1er semestre 2022 versus 1er semestre 2021.

La croissance ne s'étant pas faite au détriment de la rentabilité, celle-ci se maintient sur le premier semestre 2022 à 10,2%.

III.un plan de recrutement au-dela des objectifs sur le 1er semestre 2022

Evolution de l'effectif moyen sur les cinq derniers semestres.

Sur les cinq derniers semestres l'effectif moyen de l'ecosystème a cru en moyenne de +29,8%.

Alan Allman Associates suit un plan de recrutement clair et entend intégrer plus de 500 talents d'ici fin 2022. Au 30 juin 2022, c'est déjà 336 recrutements, soit 67% de l'objectif atteint. Cette avance sur le plan est dû, d'une part, à la promotion du label Happy At Work avec la 1ère place mondiale en 2022 et, d'autre part, à la Alan Allman Associates Academy qui offre notamment aux collaborateurs un parcours professionnel, des perspectives de carrière et de formation continue.

IV.un 1er semestre 2022 qui vient confirmer l'objectif de chiffre d'affaires 2022 à 280M€

Jean-Marie Thual, CEO, commente : « Les résultats exceptionnels et le professionnalisme de l'ensemble de nos équipes me permettent d'être confiant dans notre capacité à tenir les objectifs de chiffre d'affaires 2022 à 280 millions d'euros et notre plan stratégique de croissance Rise 2025, même dans un contexte qui se veut particulier. ».

V.Des fonds supplémentaires pour le financement de la politique de développement de l'Ecosystème

Comme introduit lors du Communiqué en date du 14 juin 2022, Alan Allman Associates a finalisé le 27 septembre 2022 le déblocage d'une enveloppe d'Obligations Relance (quasi-fonds propres sans impact dilutif pour la Société et ses actionnaires) pour un montant de 7,5 millions d'euros auprès de Turenne Groupe afin de financer sa politique de développement.

VI.lancement d'un plan d'attribution gratuite d'actions

Le Conseil d'administration d'Alan Allman Associates SA, réuni le 26 septembre 2022, a décidé, conformément à l'autorisation donnée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022, d'attribuer des actions gratuites aux salariés éligibles des sociétés participantes de l'Ecosystème.

Ce plan d'attribution d'actions gratuites vise à partager avec les salariés de l'Ecosystème la création de valeur à laquelle ils ont fortement contribués. Ainsi, ils auront la possibilité de s'associer à la réussite de l'entreprise.

Les actions Alan Allman Associates seront définitivement acquises le 26 septembre 2025 aux salariés ayant respecté les conditions visées dans le règlement du plan d'attribution.

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site www.alan-allman.com. Ce communiqué de presse présente le chiffre d'affaires du premier semestre 2022, issu des comptes consolidés d'Alan Allman Associates au 30 juin 2022. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont finalisées.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

* Modification d'appréciation de principal en agent sur une filiale canadienne

Une analyse du chiffre d'affaires dans le cadre d'IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » a conduit à une modification d'appréciation de la norme considérant qu'une filiale canadienne agissait en tant qu'agent mandaté plutôt qu'en tant que principal, en l'absence de démonstration de l'exercice du contrôle des services sous-jacents transmis au client.

Ce changement d'appréciation a pour conséquence de présenter le chiffre d'affaires en net sur l'activité de cette filiale plutôt qu'en brut comme cela était le cas auparavant, induisant une correction rétrospective des informations financières présentées au cours des périodes précédentes.

A titre indicatif, ci-dessous une présentation de l'évolution du chiffre d'affaires brut tel que présenté dans nos précédentes communications :

Chiffre d'affaires non audité (en K€) S1 2022 S1 2021 Var. en % Périmètre Europe 82 591 55 379 + 49,1 % En CAD$K 114 8021 83 2352 Périmètre Amérique du Nord et Asie 82 310 32 144 + 156,1 % En CAD$K 114 4101 48 3122 Périmètre consolidé 164 901 87 523 + 88,4 % En CAD$K 229 2131 131 5472

* * * * *

Avertissement

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Taux de change moyen sur le 1er semestre 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR/1,3900CAD.

[2] Taux de change moyen sur le 1er semestre 2021 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR/1,5030CAD.

