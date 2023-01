Alan Allman Associates annonce l'acquisition

de la société canadienne LUMINET

Issy-les-Moulineaux, le 20 janvier 2023– 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la réalisation de l'acquisition de la société LUMINET, expert nord-américain des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité internet.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale it-ed, de 100% des actions de la société Luminet. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite créer un véritable département des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité au Canada au travers de la marque forte It-ed.

Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2022 de la société Luminet est de 2,206 millions de dollars canadien (clôture au 31/08/2022), soit 1,510 millions d'euros[1]

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société it-ed. La partie résiduelle, représentant CAD$340.000 (soit 232 828 euros1), est réglée par Alan Allman Associates sous forme

de 24 127 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à l'actionnaire unique de Luminet)[2]

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Gold Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

A propos de Luminet

Luminet Solutions est une entreprise de télécommunications qui fournit depuis plus de 20 ans des solutions de systèmes téléphoniques d'affaires et des produits et services connexes aux entreprises de la grande région de Montréal, ainsi qu'à celles de la province de Québec et du Canada.

La société a été fondée en septembre 2001 par le propriétaire actuel, Lindsay Riddell. Elle a d'abord été exploitée en tant que Telus Agency pour les services filaires destinés au marché des petites et moyennes entreprises (PME). Les services offerts comprenaient des lignes téléphoniques d'affaires et l'Internet haute vitesse.L'entreprise a pris de l'expansion en 2002 pour inclure les systèmes téléphoniques d'affaires, les produits connexes, les services et le câblage de données. De même, en 2002, la société est devenue un revendeur de systèmes téléphoniques NEC et, au fil des ans, elle est devenue l'un des plus importants revendeurs au Canada, remportant un prix pour sa croissance et son leadership en 2013.

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Florence Perrin-Méric

fperrinmeric@alan-allman.com

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Le taux de change servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1EUR / 1,4603CAD

[2] Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 24 127 actions nouvelles, représentant environ 0,001% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465 – AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 3 février 2023

