Issy-les-Moulineaux, le 22 Juin 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Écosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce avoir signé un avenant au contrat de liquidité conclu le 14 avril 2021 avec Portzamparc – BNP Paribas, afin d'augmenter les moyens affectés.

Dans la limite dans la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, AAA décide d'augmenter les moyens du contrat de liquidité de 800.000 euros.

La position après apport de ces nouveaux moyens en date du 21 juin 2022 est de :

9 659 titres ALAN ALLMAN ASSOCIATES

1 026 631,01 euros

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

jdore@alan-allman.com

