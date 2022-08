Issy-les-Moulineaux, le 30 août 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la réalisation de l'opération d'acquisition sur la société ACI Projets, expert français du pilotage de projets.

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filliale Argain, de 100% des actions de la société ACI Projets. Au travers de cette acquisition, l'Ecosystème souhaite effectuer un rapprochement stratégique entre Argain et la société ACI Projets dans le but de donner naissance à un acteur important en France du conseil en management et pilotage de projet. Cette opération permettra aussi le renforcement de l'Ecosystème en région lyonnaise et dans le secteur pharmaceutique.

Le chiffre d'affaires annuel en 2021 de la société ACI Projets s'est établi à 7,141 millions d'euros et, projette un atterrissage à 7,499 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 (non certifié, non audité et non approuvé).

Cette acquisition est réglée principalement en numéraire par la société Argain. La partie résiduelle, représentant 2.000.000€, est réglée par Alan Allman Associates sous forme de 172 711 actions, sur le fondement de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2022 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de ACI Projets)[1].

Suite à cette acquisition, la structure actionnariale d'Alan Allman Associates est composée comme suit :

Camahëal Finance 40 260 950 actions 92,7% Flottant Actionnaires liés à Alan Allman Associates[2] 2 854 902 actions[3] 6,6% Autres actionnaires 338 466 actions 0,8%

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

A propos de ACI Projets

Créé en 2007 et dirigé par Messieurs Bruno Kasperczyk et Nabil Guissi, ACI Projets participe à la définition et à la mise en œuvre de solutions de gestion de portefeuille de projets (PPM) ainsi qu'à la création de cellules projets (PMO). La Société compte à ce jour plus de 40 personnes situées dans la région lyonnaise.

[1] Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 172 711 actions nouvelles, représentant environ 0,40% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465 – AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 10 septembre 2022.

[2] Personnes physiques ou morales liées à Alan Allman Associates en tant que dirigeants ou managers clés d'une entité du groupe ou anciens dirigeants ou managers clés, ayant acquis des actions de l'Ecosystème depuis sa cotation en avril 2021.

[3] Alan Allman Associates a indiqué dans son rapport financier annuel 2021 p. 149 que les actions acquises par les dirigeants et managers clés étaient soumises à des périodes de lock-up comprises entre 18 et 24 mois. A ce jour et compte tenu des acquisitions réalisées, ces actions sont soumises à des clauses de lock-up d'une durée allant de 12 à 36 mois.

