Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' « Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce l'attribution gratuite de 108.900 actions au profit de ses salariés. Cette attribution vise à partager avec les salariés de l'Ecosystème la création de valeur à laquelle ils ont fortement contribués. Ainsi, ils auront la possibilité de s'associer à la réussite de l'entreprise.

attribution gratuite d'actions a UNE CATEGORIE DE salariés

L'Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2022 a délégué, dans sa 28e résolution, sa compétence au Conseil d'administration afin d'octroyer un maximum de 2.000.000 instruments financiers (BSPCE, BSA ou actions gratuites), avec suppression du droit préférentiel de souscription.

En vertu de cette délégation, le Conseil d'administration réuni le 26 septembre 2022 a validé le principe de l'émission et de l'attribution de cent (100) actions d'Alan Allman Associates (la « Société ») à chaque salarié disposant d'au moins six mois d'ancienneté, appréciée de manière continue à la date de la présente décision, dans les "Filiales Participantes » tel que le terme est défini dans le règlement de plan.

Sont exclus du bénéfice de cette attribution les salariés dits « administrés » de structures canadiennes employées dans le cadre d'une relation assimilable au portage salarial ainsi que les personnes ayant déjà bénéficié d'un accès à des instruments financiers de la Société dans des conditions préférentielles.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a procédé à une attribution de 108.900 actions à titre gratuit aux salariés éligibles.

Nombre maximum d'actions pouvant être émises et montant total de l'attribution : 108.900 actions maximum, chacune d'une valeur nominale de 0,30 euros, représentant un montant nominal de 32.670 euros, soit 0,25 % du capital social à la date de la décision du Conseil d'administration.

Nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la Société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions des assemblées générales.

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris : sur la même ligne que les actions Alan Allman Associates existantes, dès leur émission (à l'issue de la période d'acquisition).

Prix de souscription des actions : actions gratuites. Les actions livrées dans le cadre de ce plan seront soit des actions nouvelles soit des actions existantes préalablement acquises par la société dans le cadre d'un programme de rachat dument approuvé par l'Assemblée générale.

Calendrier : période d'acquisition du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2025 inclus ; à l'issue de la période d'acquisition de trois ans, les Actions seront cessibles immédiatement, sous réserve des contraintes légales.

Raison de l'attribution : ce plan d'attribution gratuite d'actions vise à partager avec les salariés de l'Ecosystème la création de valeur à laquelle ils ont fortement contribués. Ainsi, ils auront la possibilité de s'associer à la réussite de l'entreprise.

Modalités de l'attribution : l'acquisition des actions est soumise à : Une condition de présence : la présence continue du bénéficiaire au sein de la Société ou de l'une des Filiales Participantes jusqu'au 26 septembre 2025, sauf en cas d'invalidité, décès ou de départ en retraite ; Une condition de performance : condition d'atteinte d'un taux de résultat opérationnel d'activité (ROA) tel que défini dans les états financiers consolidés annuels de la Société sur chacun des exercices 2022, 2023 et 2024



A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie et management. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

