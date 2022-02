Alan Allman Associates : Alan Allman Associates continue le développement de son activité, conforté par son changement de compartiment sur Euronext

Transfert des titres d'Alan Allman Associates sur le Compartiment B d'Euronext Paris

Finalisation du rapprochement avec la société nord-américaine Gurus Solutions

Issy-les-Moulineaux, le 8 février 2022 – 7h30 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son changement de compartiment sur Euronext Paris ainsi que la finalisation de l'acquisition de la société Gurus Solutions, spécialiste nord-américain de l'intégration de solutions ERP.

Alan Allman Associates : PASSAGE AU COMPARTIMENT B SUR SON PARCOURS BOURSIER DE FIN 2021

Alan Allman Associates annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris. Ce transfert, effectif depuis le 1er février 2022, est une étape importante qui reconnaît la progression significative de la valeur boursière de l'Ecosystème.

Le compartiment B comprend les émetteurs ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an. Euronext calcule la capitalisation boursière sur la base du cours des 60 derniers jours de bourse de l'année précédente.

Jean-Marie Thual, Président Directeur Général d'Alan Allman Associates, déclare : « Nous sommes très fiers d'annoncer le transfert de nos titres vers le compartiment B d'Euronext Paris. Après une année 2021 d'avancées majeures, cette modification témoigne de la reconnaissance de la dynamique de croissance de l'Ecosystème. Elle permettra de renforcer la visibilité d'Alan Allman Associates auprès de la communauté financière ».

Alan Allman Associates continue de renforcer ses activités canadiennes dans l'intégration logicielle

Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale Alan Allman Associates Canada Inc., de 100% des actions de Gurus Solutions, expert nord-américain dans l'intégration de solutions logicielles à forte valeur ajoutée. L'Ecosystème entend poursuivre sa stratégie de développement sur les métiers de l'intégration de solutions ERP au Canada.

Le chiffre d'affaires annuel en 2020 de la société Gurus Solutions s'est établi à 8,1 millions d'euros (soit 12,5 millions de dollars canadiens[1]) et projette un atterrissage à 9,2 millions d'euros de chiffre d'affaires (soit 13,6 millions de dollars canadiens[2]) pour l'exercice 2021 (non certifié, non audité et non approuvé).

Cette acquisition est financée principalement en numéraire par Alan Allman Associates Canada et pour une partie résiduelle directement par Alan Allman Associates. Le paiement par Alan Allman Associates correspond à 1 371 400 €[3] (soit 2.000.000$CAD) réglé en 97 262 actions, sur le fondement de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Gurus Solutions)[4].

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

jdore@alan-allman.com

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures.

Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Taux de change cad/eur au 31/12/2020 : 1 cad = 0,6431 eur

[2] Taux de change cad/eur au 31/12/2021 : 1 cad = 0,6808 eur

[3] Taux de change cad/eur au 04/02/2022 : 1 cad = 0,6857 eur

[4] Sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote. Les 97 262 actions nouvelles, représentant environ 0,22% du capital, porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris Compartiment B sous le même code ISIN FR0000062465– AAA. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 21 février 2022.

