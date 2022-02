Alan Allman : acquisition dans les services ERP au Canada

Alan Allman Associates a annoncé mardi l'acquisition de Gurus Solutions, un fournisseur canadien de services Oracle, afin de se renforcer sur les métiers de l'intégration de solutions ERP.



Le chiffre d'affaires de Gurus Solutions s'est établi à 8,1 millions d'euros en 2020 (soit 12,5 millions de dollars canadiens) et devrait atteindre 9,2 millions d'euros sur l'exercice écoulé.



Alan Allman - une entité qui regroupe déjà plusieurs cabinets de conseil - précise que l'opération va être financée principalement en numéraire par sa filiale canadienne, et pour une partie résiduelle par la maison-mère.



Le paiement par Alan Allman Associates correspond ainsi à 1,37 million d'euros (soit deux millions de dollars canadiens), un montant réglé sous forme de 97.262 actions.



L'action Alan Allman - qui cote désormais sur le compartiment B d'Euronext Paris - se repliait de 2,8% mardi matin. Le cours de Bourse a été multiplié par dix depuis son introduction en Bourse, il y a un an.



