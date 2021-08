Alan Allman : finalise l'acquisition de Quadra Informatique

Alan Allman Associates annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de la société Quadra Informatique (18,6 ME de CA en 2020), spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital, via sa filiale WE+ Holding France.



L'acquisition vise à permettre un renforcement de l'Ecosystème d'Alan Allman dans le Nord de la France et de son expertise dans le domaine de la dématérialisation.



L'opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via sa filiale WE+ Holding France, de l'ensemble des actions de la société Quadra Informatique.



Quadra Informatique sera intégré aux comptes consolidés (intégration globale) d'Alan Allman Associates à partir du 1er septembre 2021.



