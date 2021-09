Après un parcours académique varié, mêlant sciences dures et management, Jean-Marie Thual débute sa carrière en 2001 chez Altran où il gravit les échelons jusqu’à devenir un des directeurs des opérations. Il l’entreprise en 2009, nouvelle année de crise à laquelle s’ajoute un changement d’actionnaire chez Altran, pour fonder Alan Allman Associates. Ecosystème de cabinets de conseil implantés en Europe et au Canada, « AAA » (son code mnémonique) est arrivé en Bourse au printemps en fusionnant avec une coquille vide cotée, Verneuil Finance. Cela lui a permis d'alléger la procédure, la durée et le coût de l'opération. Il s’agit maintenant pour ce nouveau venu dans un secteur peu représenté en Bourse après de nombreuses sorties de cote de se faire connaitre des investisseurs. Un exercice facilité par les publications encourageantes de ces derniers jours.

Jean-Marie Thual, qu’est-ce-qui caractérise AAA et pourquoi être venu en Bourse ?

"J’ai créé cette holding en 2009 avec mon épargne personnelle dans l’idée de fédérer un réseau de cabinets de conseil multimarque, multi-expertise, multi-secteur. Au bout de quelques mois, je réalisais une première acquisition. A raison de 2 acquisitions par an en moyenne depuis 10 ans sans augmentation de capital externe, nous comptons aujourd’hui une vingtaine de cabinets rassemblant plus de 1700 personnes. Chaque cabinet propose une offre spécifique afin d’accompagner, dans la transformation digitale notamment, des clients grands comptes présents dans des secteurs très variés, avec une dominante en services financiers, comme souvent dans le monde du conseil. Nos cabinets se répartissent par ordre d’importance selon 3 pôles d’expertise : high-tech, stratégie, et enfin industrie."

Qu’apportez-vous aux entreprises qui choisissent de rejoindre le réseau ?

"Nos services transversaux, comme le back-office, des ventes croisées et des prestations mieux valorisées, une dimension internationale … le tout dans une ambiance de travail que nous soignons, et qui attire. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work (nous sommes n°2 de notre catégorie), certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE. De plus, les dirigeants qui cèdent leurs parts gardent leur autonomie opérationnelle et généralement un intérêt minoritaire dans le cabinet, même si nous avons vocation à monter à 100% sur le moyen long terme."

Organisation « neuronale » du réseau AAA (source : AAA)

Quels sont vos critères d’acquisition ?

"Les cibles doivent nous apporter de nouveaux clients, une offre spécialisée et complémentaire au réseau, un management capable de faire croitre son activité, et une complémentarité géographique afin de conquérir de nouveaux territoires. Nous cherchons à compléter notre maillage territorial en Amérique du Nord et en Europe, tout particulièrement au Canada et en Belgique dans l’immédiat. Enfin, et c’est très important, les cibles doivent être profitables afin de pouvoir rembourser la dette d’acquisition et reconstituer des fonds propres rapidement."

Comptez-vous poursuivre cette stratégie de croissance externe de façon offensive malgré un taux d’endettement qui a augmenté au fur et à mesure des dernières acquisitions ?

"Oui : la croissance externe récurrente est au cœur de notre modèle. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire et la Bourse va nous permettre d’accélérer en renforçant notre visibilité, notre crédibilité et en nous permettant de lever des capitaux et de racheter les parts minoritaires dans les cabinets en les échangeant avec des actions AAA. Ce que nous prévoyons de concrétiser prochainement."

Vous venez d’ailleurs de finaliser l’acquisition de Quadra Informatique. Que pouvez-vous nous en dire ? Avez-vous d’autres projets dans les tuyaux ?

"Nous avons finalisé, aujourd’hui 31 août, cette opération importante du fait de la dimension de Quadra Informatique, 18.6M€ de CA en 2020, sa croissance à deux chiffres, le facteur humain qui nous rapproche de ses dirigeants, et de sa complémentarité avec le réseau. Expert de la dématérialisation situé dans le Nord de la France, Quadra Informatique nous apporte sa clientèle du secteur de la grande distribution. 100% des actions sont acquises, dont 5% payées en actions AAA. L’acquisition se fait via notre filiale WE+, qui réalise déjà une vingtaine de millions d’euros dans l’accompagnement des dirigeants dans la transformation digitale. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Notre pipe d’acquisitions est bien rempli et nous espérons pouvoir en concrétiser dans les tous prochains trimestres."

Compte tenu d’un CA au premier semestre de 87.5 M€, en croissance de 23.3% dont près de 20% en organique et de l’acquisition de Quadra Informatique, quelles sont vos nouvelles ambitions de CA 2021 ?

"Nous préférons rester prudents sur la fin de l’année compte tenu du contexte Covid, mais compte tenu de nos bons chiffres au S1 et de cette acquisition qui sera intégrée au 1septembre, nous relèverons probablement notre objectif de CA 2021, sachant que notre ambition est de doubler notre chiffre d’affaires entre 2020 et 2025."