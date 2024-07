Alankit Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans les services d'e-gouvernance et le commerce de produits d'e-gouvernance et les services auxiliaires liés à l'activité d'e-gouvernance. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits et services de gouvernement électronique et les services financiers. Ses services comprennent des centres nationaux de facilitation du numéro d'identification du contribuable (TIN) pour le numéro de compte permanent (PAN), le numéro de compte de déduction fiscale et de collecte (TAN) et l'impôt électronique déduit à la source (e-TDS) ; des services Aadhaar, un centre de facilitation de l'agence centrale d'enregistrement (CRA) pour le régime national de retraite (NPS), des solutions personnalisées pour la taxe sur les produits et services (GST) en tant que fournisseur de GST Suvidha, des services de gestion des données des cartes à puce, des correspondants commerciaux, l'enregistrement au Registre national des compétences (NSR), et d'autres. Elle propose également des services de négociation, de dépôt, de gestion de patrimoine, de change, d'assurance et de facilitation du crédit. Ses filiales comprennent notamment Alankit Technologies Limited et Alankit Forex India Limited.