Alantra Partners SA, anciennement Nmas1 Dinamia SA, est une société basée en Espagne qui exerce des activités de gestion des investissements. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Investment Banking, Asset Management et Wealth Management. La division Banque d'investissement comprend deux départements : Corporate Finance, qui propose des services de fusion et d'acquisition, des marchés de capitaux, ainsi que des conseils en matière de dette et de portefeuille, et Equities, qui propose des services de recherche financière et de courtage. La division Asset Management comprend la promotion, le développement et la gestion de produits d'investissement. La division Wealth Management propose des conseils financiers aux particuliers fortunés (HNWI). Son portefeuille d'investissements comprend entre autres Teltronic, Secuoya, High Tech Hoteles & Resorts, Alcad et Probos. La société est présente en Europe, en Asie et sur le continent américain.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds