Indivior PLC a annoncé qu'elle avait obtenu les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser le portefeuille de formulations injectables à longue durée d'action d'Alar Pharmaceuticals Inc. (Alar) qui libèrent un promédicament1 de buprénorphine à des durées variables, y compris son principal candidat injectable à longue durée d'action (LAI), l'ALA-1000. ALA-1000 est un promédicament de buprénorphine à libération prolongée. Avec des intervalles de dosage pouvant aller jusqu'à quatre fois par an, l'ALA-1000 pourrait répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant de troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (OUD) avec une durée de traitement plus longue, ce qui pourrait constituer une option pour les patients recherchant un régime de traitement d'entretien moins fréquent, pour les patients vivant dans des régions éloignées sans accès facile aux soins, et pour les patients à haut risque, tels que ceux qui sont en transition avec le système judiciaire.

Dans le cadre de l'accord avec Alar, Indivior versera 10 millions de dollars pour obtenir les droits mondiaux exclusifs (sauf en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et à Macao) pour développer, fabriquer et commercialiser l'ALA-1000 et les futurs produits candidats LAI d'Alar à base de buprénorphine. Le paiement de 10 millions de dollars s'ajoute à un premier paiement d'option de 5 millions de dollars effectué par Indivior à Alar au cours du premier trimestre. Alar a droit à des paiements d'étape potentiels si divers objectifs de développement, de réglementation et de commercialisation sont atteints.

ALA-1000 est un médicament expérimental qui devrait être la première buprénorphine administrée par voie sous-cutanée pendant trois mois à entrer en phase clinique. Les résultats d'une étude à dose unique ascendante (SAD), annoncés par Alar en janvier 2022, ont démontré l'innocuité, la tolérabilité et le profil de libération prolongée de l'ALA-1000 sur 12 semaines chez des patients souffrant d'un trouble obsessionnel-compulsif. Alar a obtenu pour l'ALA-1000 des brevets de composition et de formulation couvrant des formulations de buprénorphine à libération prolongée, expirant en 2037 et 2039.