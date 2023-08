Alarm.com Holdings, Inc. se concentre sur la fourniture d'une plateforme pour la propriété intelligemment connectée. La plateforme basée sur le cloud de la société propose des solutions d'Internet des objets (IoT) à travers les marchés résidentiels, multifamiliaux, des petites entreprises et des grandes entreprises commerciales. La société exerce ses activités par le biais de deux segments : Alarm.com et Autres. Le segment Alarm.com représente ses plateformes logicielles et basées sur le cloud pour la propriété intelligemment connectée et les solutions connexes. Le segment Other se concentre sur la recherche, le développement et la proposition de solutions d'automatisation résidentielle et commerciale et de produits et services de gestion de l'énergie sur les marchés adjacents. La plateforme de l'entreprise s'intègre à une gamme d'appareils de l'Internet des objets par le biais de ses applications et interfaces. Ses solutions comprennent la sécurité, la vidéo et l'analyse vidéo, la gestion de l'énergie, le contrôle d'accès, la gestion du réseau électrique, la détection des coups de feu en intérieur, la gestion de l'eau, la santé et le bien-être et les interventions d'urgence riches en données.

Secteur Logiciels