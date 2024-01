Alaska Air Group, l'exploitant de l'avion Boeing qui a connu un incident en vol au début du mois, a annoncé jeudi qu'il avait enregistré une perte au quatrième trimestre, alors qu'il avait réalisé un bénéfice l'année précédente, en raison d'une augmentation des dépenses de carburant et de main-d'œuvre.

Le communiqué de presse de la compagnie aérienne ne donne cependant pas de détails sur l'impact financier de l'immobilisation au sol, pendant plus de deux semaines, du 737 MAX 9 de Boeing après qu'un panneau de la cabine se soit détaché pendant un vol le 5 janvier, laissant un trou de forme rectangulaire dans un avion rempli de passagers et nécessitant un atterrissage d'urgence.

La Federal Aviation Administration a levé l'interdiction de vol mercredi, mais le régulateur américain de l'aviation a également interdit à Boeing d'augmenter la production de ses avions à fuselage étroit 737 MAX, qui sont les plus vendus, ce qui devrait avoir des répercussions considérables sur l'ensemble du secteur.

Les dirigeants d'Alaska doivent s'adresser aux investisseurs et aux analystes plus tard dans la journée. La compagnie aérienne a commandé 42 avions 737-10 et 10 avions 737-9 en 2022, dans le cadre d'un plan visant à remplacer les avions Airbus d'ici à la fin de l'année 2023.

Alaska et United Airlines représentent à elles deux 70 % de la flotte MAX 9 de Boeing et ont été contraintes d'annuler des milliers de vols à la suite de l'incident.

Alaska a déclaré qu'elle prévoyait de remettre en service les quelques premiers avions vendredi et qu'elle avait découvert et immédiatement corrigé une anomalie mineure sur un avion 737-900ER après une inspection recommandée par la FAA dans le cadre de son examen minutieux de Boeing.

L'immobilisation au sol n'a pas eu d'incidence sur les résultats de la compagnie pour le trimestre octobre-décembre, au cours duquel son chiffre d'affaires a augmenté de près de 3 % pour atteindre 2,55 milliards de dollars, en raison d'une forte demande en matière de voyages.

Cependant, une augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre et au carburant a conduit Alaska à une perte de 2 millions de dollars, soit 2 cents par action, pour le trimestre, contre un bénéfice de 22 millions de dollars, soit 17 cents par action, il y a un an. (Reportage de Mehr Bedi et Abhijith Ganapavaram à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)