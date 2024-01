Alaska Air Group, Inc. est une compagnie aérienne organisée autour de 2 pôles d'activités : - prestations de transport de passagers (91,3% du CA) : via des vols réguliers (84,6% du CA ; 31,8 millions de passagers transportés en 2022) et vols régionaux (15,4% ; 9,7 millions de passagers transportés) ; - autres (8,7%) : transport de fret et de courrier, prestations de restauration, de manutention, de maintenance, etc. A fin 2022, le groupe exploite une flotte de 311 avions.

Secteur Compagnies aériennes